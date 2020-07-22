Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulunarak paylaşımının altına "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." notunu düştü.