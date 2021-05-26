Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki "Suç örgütlerine payendelik ve piyonluk yapanların işgali altındadır"
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Son dakika haberleri... TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda CHP Genel Merkezi, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payendelik ve piyonluk yapanların işgali altındadır." dedi.