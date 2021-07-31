Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası dua "Ya Rab bu sıkıntılı anda sana sığındık"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası dua etti.