Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalar | Video
30.12.2020 | 17:10

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

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