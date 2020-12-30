Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalar | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.