Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.