Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki: Küresel sistem iflas bayrağını çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze kriziyle beraber küresel sistemin iflas bayrağını çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haydut devlet, avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor. Batılı ülkeler de soykırımın parçası." dedi. İran'da suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haniye'nin şehit edilmesi ABD'deki alkış sahnesinden bağımsız değil." dedi.