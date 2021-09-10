Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? diye sorup duruyordu. Dikkat ederseniz sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Bunlar yalan terörü estirdiler. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz." dedi.