Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz. aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır" dedi.