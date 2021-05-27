Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi
27.05.2021 | 13:23

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol müjdesi verdi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." açıklamasında bulundu.

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