Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol müjdesi verdi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." açıklamasında bulundu.