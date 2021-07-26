Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.