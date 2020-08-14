Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın işçilerine moral telefonu | Video

İzmir'in Çeşme ilçesinde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmasına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefon görüşmesi yapan başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçilere seslenerek "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum" temennisinde bulundu.