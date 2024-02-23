Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Sarp ve Rümeysa ile tanıştı. Çocukların heyecanlı anlatımı Erdoğan'ın da ilgisini çekti.
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