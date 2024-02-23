Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Sarp ve Rümeysa ile tanıştı. Çocukların heyecanlı anlatımı Erdoğan'ın da ilgisini çekti.