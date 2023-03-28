Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde merak edilen soruları yarın akşam atv ekranlarında cevaplandırıyor. Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak? Gazeteciler soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel, (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de atv'de!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video 28.03.2023 | 10:58
01:31
Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video 28.03.2023 | 09:36
01:53
04:41
Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video 28.03.2023 | 00:56
04:55
01:03
00:59
01:07
00:37
01:33
00:28
02:14
Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon 27.03.2023 | 20:31
11:03
Başkan Erdoğan depremzedelerle iftar programında konuştu | Video 27.03.2023 | 19:44
02:07
00:40
44:53
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video 27.03.2023 | 18:36
34:14
10:25
02:05
Engin Ardıç | Var biraz da sen oyalan 27.03.2023 | 16:37
04:12
Hilal Kaplan | ABD'nin 'düşen PKK helikopteri' çaresizliği 27.03.2023 | 16:32