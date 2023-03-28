Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde merak edilen soruları yarın akşam atv ekranlarında cevaplandırıyor. Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak? Gazeteciler soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel, (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de atv'de!