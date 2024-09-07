Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
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