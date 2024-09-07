Video Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı

07.09.2024 | 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

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