Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video

Patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamaya ilişkin bilgi verdi. Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bombayı patlatması sonucu terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Patlama nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 81 yaralımız var. Bunun arkasında kim varsa Türkiye'ye getirilecek yargıya teslim edilecektir. Türkiye, eski Türkiye değil. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır." dedi.