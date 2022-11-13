Video Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video

13.11.2022 | 20:41

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Patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamaya ilişkin bilgi verdi. Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bombayı patlatması sonucu terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Patlama nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 81 yaralımız var. Bunun arkasında kim varsa Türkiye'ye getirilecek yargıya teslim edilecektir. Türkiye, eski Türkiye değil. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır." dedi.

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