Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BM temsilcisini Grandi ile görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.
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