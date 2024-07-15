Video Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video

15.07.2024 | 09:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

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