Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Bu alanda destan yazdık
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:19
01:20
01:15
Avusturya'da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı! 05.07.2021 | 13:07
01:44
05:02
01:17
Son dakika! Bartın Amasra'da denizde hortum paniği! Korku dolu anlar 05.07.2021 | 10:34
04:42
04:42
04:42
01:22
Başkan Erdoğan'ın ziyareti minik hastaları mutlu etti 04.07.2021 | 17:02
06:43
00:21
“Tosuncuk” için hesap vakti! İstanbul Emniyeti’ne getirildi! | Video 04.07.2021 | 01:30
02:55
00:46
03:52
02:18
Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video 03.07.2021 | 21:56
03:04
03:29
‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video 03.07.2021 | 19:15
01:43
Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 03.07.2021 | 19:05
01:44
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 03.07.2021 | 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.