Video Haber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Bu alanda destan yazdık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Bu alanda destan yazdık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan: Bu alanda destan yazdık
05.07.2021 | 15:15

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

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