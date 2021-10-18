Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı

Yozgat'ın Aşağıtekke Köyünde yaşayan Mustafa Nayim, doğadan hobi olarak topladığı kuvars, kalsit ve akik taşlarından koleksiyon yaptı. Dağ tepe gezerek taş arayan Mustafa Nayim; "Bölgemizde bulunan taşların kıymetini bilmiyoruz. Bu kıymetli taşlar pek çok sektörde kullanılıyor. Köyümüz için önemli bir istihdam kapısı olabilir" dedi.