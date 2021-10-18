Video Haber Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı

Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı

18.10.2021 | 13:51

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Yozgat'ın Aşağıtekke Köyünde yaşayan Mustafa Nayim, doğadan hobi olarak topladığı kuvars, kalsit ve akik taşlarından koleksiyon yaptı. Dağ tepe gezerek taş arayan Mustafa Nayim; "Bölgemizde bulunan taşların kıymetini bilmiyoruz. Bu kıymetli taşlar pek çok sektörde kullanılıyor. Köyümüz için önemli bir istihdam kapısı olabilir" dedi.

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