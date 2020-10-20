Dağlık Karabağ’da okunan ezanda “Ayasofya Camii” detayı | Video

Düne damga vuran olay Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da köylerden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okunmasıydı. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi. Dağlık Karabağ’da okunan ezanda ise “Ayasofya Camii” detayı dikkat çekti. İşte o anlar.