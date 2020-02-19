Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: "Maymun beyni yedim" | Video

Sunduğu yemek programlarıyla adını herkese duyuran ünlü şef Danilo Zanna, konuk olduğu magazin programında herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Danilo şef bugün kadar yediği en ilginç yemeği söyleyince sunucular "Aaa, aman" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Danilo "Maymunun bir parçasını yedim, ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın, maymunun bir parçası beynini yedim. Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi. Bize anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim topraklar her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.