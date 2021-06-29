Video Haber Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı | Video

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı | Video

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı | Video
29.06.2021 | 20:05

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Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı | Video 01:24
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Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

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