Darbeye direnen Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrısever o gece millete böyle seslenmiş | Video

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi günü Alanya Kaymakamı olarak görev yapan Dr. Hasan Tanrısever, kanlı gecede millete bu sözlerle seslenmişti. Şu anda Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yapan Tanrısever’in darbenin ilk dakikalarında darbeye karşı tweet attığı görüldü. Tanrısever açıklamasında, “15 Temmuz vatanını seven ile ihanet edenler için bir turnusol kâğıdı oldu. Allah bir daha bu ve benzeri sıkıntıları milletimize yaşatmasın” dedi.