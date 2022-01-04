Video Haber Datça’da pitbull dehşeti | Video
Datça’da pitbull dehşeti | Video

Datça’da pitbull dehşeti | Video

04.01.2022 | 19:55

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Yasaklı olmasına rağmen pitull dehşeti bu kez Datça’da yaşandı. Bir haftadır başıboş gezen pitbull yöre halkına korku saldı. Pitbulla baş edemeyen vatandaşın yardım çağrısına belediye ilgisiz kaldı. Aç kalan pitbull, vatandaşın tavuklarına saldırdı, sahipli evcil köpekleri parçaladı.

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