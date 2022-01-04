Datça’da pitbull dehşeti | Video

Yasaklı olmasına rağmen pitull dehşeti bu kez Datça’da yaşandı. Bir haftadır başıboş gezen pitbull yöre halkına korku saldı. Pitbulla baş edemeyen vatandaşın yardım çağrısına belediye ilgisiz kaldı. Aç kalan pitbull, vatandaşın tavuklarına saldırdı, sahipli evcil köpekleri parçaladı.