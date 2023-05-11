Video Haber Davutoğlu’nun memleketinde Gelecek Partisi’ne şok! Esnaf çarşıdan kovdu | Video
Davutoğlu’nun memleketinde Gelecek Partisi’ne şok! Esnaf çarşıdan kovdu | Video

Davutoğlu’nun memleketinde Gelecek Partisi’ne şok! Esnaf çarşıdan kovdu | Video

11.05.2023 | 22:37

Konya’da seçim çalışmalarını yürüten Gelecek Partilileri esnaf çarşıdan kovdu. Seçim için destek isteyen Gelecek Partililere, Konyalı esnaflar ‘Selo’ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis’ diye bağırarak tepki gösterdi.

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