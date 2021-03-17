DEAŞ'a 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon | Video
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İstanbul’un 11 ilçesinde 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ Üyesi sekiz şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çatışma bölgeleriyle iltisaklı olan ve İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 farklı ilçede 12 adrese el zamanlı baskın yaptı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.