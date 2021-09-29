DEAŞ'a operasyon: 15 gözaltı kararı | Video

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DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalanırken firari şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.