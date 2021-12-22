Video Haber DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası | Video
DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası | Video

DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası | Video

22.12.2021 | 14:16

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DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed yargılandığı davada, örgüt yöneticiliği suçundan kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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DEAŞ terör örgütünün öldürülen ele aşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 27,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed ile avukatı hazır bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR PROBLEMİM YOK"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed, "Ayağımın durumundan dolayı nasıl para aktarabilirim? Türkiye ile ilgili problemim yok. Herhangi bir zarar vermedim. Kararın çıkmasını istiyorum. Türkiye devletinde herhangi bir hatam olduysa kabul ediyorum ama herhangi bir hatam söz konusu değildir. Ayağımdan dolayı hayatımı cezaevi şartlarında sürdüremiyorum. 9 çocuğum var. Bu durumumla çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 8 aydır tutukluyum, ailemden haber alamadım. 9 çocuk nasıl yaşıyor bilmiyorum. Onlar kötü yola düşer, genç yaştalar, mağdur olurlar. Bir an önce çocuklarıma kavuşup onlara bakmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık ile ilgili şüpheden uzak delil elde edilemediğini söyleyen avukatı, "Sanığın Türkiye'ye eylem planında olduğuna ve yönetici olduğuna dair delil olmamasının göz önünde bulundurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, "Öncelikle burada kalmak, çalışmak hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum. Doktorum, Türkiye'de kalmak hem kendime hem insanlara faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'i 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan kısmen etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 'resmi belgede sahtecilik' suçunda beraatına karar verilen sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. İddianamede, şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, çok sayıda infaz görüntüleri ve canlı bomba yeleği ile fotoğrafın olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Muhammed'in sahte pasaport kullandığını söylediği ve 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olması nedeniyle silahlı terör örgütünü yönettiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 'resmi belgede sahtecilik' ile 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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