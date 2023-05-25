Video Haber DEAŞ'ın sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi | Video
DEAŞ'ın sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi | Video

DEAŞ'ın sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi | Video

25.05.2023 | 13:45

DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan ve ’Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd' kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu. Sanık Sumaidai'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Makaram Taha Ali hazır bulunurken, sanık tutuklu sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.
Duruşmada savunma yapan sanık Al-Neama, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Sanık Makaram Taha Ali ise savunmasında, kendisine ne yardım eden olduğunu ne de akrabasının olduğunu söyledi. Sanık Ali, 3 çocuğuyla yalnız kaldığını da belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Duruşmaya katılamayan sanık Al-Sumaidai'nin avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyleyerek, ''Müvekkilimin söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair bilgi bulunmamaktadır. Müvekkilim Irak'ta doğmuş ve büyümüştür. Duruşmaya katılamadı çünkü ciddi bir kanser şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, iyi huylu bir kanser dendi. Kendisinin iyi bir bakıma ve tedaviye ihtiyacı var. Tahliyesini talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanıklar Beşar Hattab Gazal Al-Sumaida ile Azzam Ali Hussein Al-Neama'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Makaram Taha Ali hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yapılan araştırmalar sonucu 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd' kod adlı Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin, DEAŞ terör örgütünün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip muhtemel yeni lideri olduğu ve örgüt içerisinde 'Eğitim Bakanı', 'Adalet Bakanı' ve 'Kadıların Kadısı' unvanları ile görev üstlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin Irak'ta Şeri Hukuk üzerine eğitim aldığının ve 2012 yılında DEAŞ üst düzey yönetiminin çağrısı üzerine biat ederek örgüte katılarak 'USTAZ ZEYD' kod ismi ile anılmaya başlandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheli Makaram Taha Ali'nin DEAŞ terör örgütünün sözde Adalet Bakanı olduğu da vurgulandı. İddianamede ayrıca, diğer şüpheli Sumaidai ile birlikte yurda giriş yaptıkları, Irak üzerinden önce Suriye'ye geçiş sağlayıp temin ettikleri sahte kimlikler ile hareket ettikleri, ortak çocuklarının bulunduğu ve irtibatlarının devam ettiği belirtildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama'nın ise örgüt üst düzey yöneticisi Beşar Hattab Gazal Al Sumaidai'nin akrabası olup örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama'nın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şüpheli Makaram Taha Ali'nin ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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