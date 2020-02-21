Defne Samyeli'den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına çok konuşulacak hareket! Hepsini sildi | Video

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ve bir süredir konuşulmaya devam ediyor. Defne Samyeli ile ayrılma kararı aldıktan sonra, katıldığı bir televizyon programında ‘Serenay’a dalıp gidiyorum’ açıklamasında bulunan Cem Yılmaz, daha sonra güzel oyuncuyla birlikte Atina’da görüntülenmişti. Olay sosyal medyayı sallarken, Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz ile birlikte oldukları itirafı gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Defne Samyeli’de ihanet iddiası ile ilgili ‘Hiç konduramadım’ açıklamasında bulunmuştu. Son olarak Defne Samyeli, yine flaş bir harekette bulundu. Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiği iddiası hakkında "Hiç konduramamıştım" demiş ancak sosyal medya hesabındaki birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti. 47 yaşındaki sunucu, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımlarını kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri silmedi.