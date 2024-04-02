Video Haber DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: "Dersim Kürdistan'dır" | Video
DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler:

DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: "Dersim Kürdistan'dır" | Video

02.04.2024 | 12:33

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" sözleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur" yorumunu yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak’tan skandal sözler: Dersim Kürdistan’dır | Video 00:10
DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: "Dersim Kürdistan'dır" | Video 02.04.2024 | 12:33
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’tan skandal sözler: Dersim Kürdistan’dır 00:10
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır 02.04.2024 | 12:32
NATO’da Bakanlar Toplantısı 3-4 Nisan’da | Video 01:58
NATO'da Bakanlar Toplantısı 3-4 Nisan'da | Video 02.04.2024 | 11:05
Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: En doğrusu bizim artık ayrılmamız... 00:45
Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: "En doğrusu bizim artık ayrılmamız..." 01.04.2024 | 23:37
Şanlıurfa’da skandal görüntüler! AK Parti’ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı 01:02
Şanlıurfa'da skandal görüntüler! AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı 01.04.2024 | 19:52
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 03:08
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 01.04.2024 | 16:27
Kerem Alkin | Geleneksel ve Yeni ’Koridor Savaşları’ 03:50
Kerem Alkin | Geleneksel ve Yeni 'Koridor Savaşları' 01.04.2024 | 16:25
Hilal Kaplan | Olanda hayır vardır 02:30
Hilal Kaplan | Olanda hayır vardır 01.04.2024 | 16:21
Seçim sonrası AK Parti’de ilk MYK toplanıyor 02:54
Seçim sonrası AK Parti'de ilk MYK toplanıyor 01.04.2024 | 15:13
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:23
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.04.2024 | 13:13
Terör saldırısı için hazırlık yapan 2 DEAŞ’lı, İstanbul’da jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı | Video 01:08
Terör saldırısı için hazırlık yapan 2 DEAŞ’lı, İstanbul’da jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı | Video 01.04.2024 | 10:35
“Bozdoğan-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 02:54
“Bozdoğan-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 01.04.2024 | 08:54
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nden vatandaşlara hitap etti 23:17
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti 01.04.2024 | 01:01
Diyarbakır’da skandal görüntüler! DEM Parti kutlamalarında terörist başı Öcalan posterleri açıldı | Video 00:19
Diyarbakır'da skandal görüntüler! DEM Parti kutlamalarında terörist başı Öcalan posterleri açıldı | Video 31.03.2024 | 23:32
Seçim yasağı kalktı! İlk sonuçlar geldi! 2024 Yerel Seçim Sonuçları CANLI TAKİP 02:15
Seçim yasağı kalktı! İlk sonuçlar geldi! 2024 Yerel Seçim Sonuçları CANLI TAKİP 31.03.2024 | 19:31
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video 03:50
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video 31.03.2024 | 17:47
Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı | Video 02:23
Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı | Video 31.03.2024 | 17:31
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 01:52
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 31.03.2024 | 17:20
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 03:13
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 31.03.2024 | 17:08
DEM Parti’den çirkin provokasyon! Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler | Video 02:28
DEM Parti’den çirkin provokasyon! Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler | Video 31.03.2024 | 17:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA