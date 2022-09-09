Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı | Video

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Muğla-Denizli il sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için, çok sayıda kara ve hava aracı müdahale ediyor. Yangın tarım arazilerine sıçradı.