Denizli'nin kabusu olmuşlardı! JASAT affetmedi | Video

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Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Acıpayam’da meydana elen motorsiklet hırsızlıklarıyla ilgili 12 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili beş şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motorsikletler sahiplerine teslim edildi.