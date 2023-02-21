Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada | Video

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı.