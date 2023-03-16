Video Haber Deprem Araştırma Komisyonu toplandı | Video
Deprem Araştırma Komisyonu toplandı | Video

Deprem Araştırma Komisyonu toplandı | Video

16.03.2023 | 00:43

Deprem Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Deprem Araştırma Komisyonu, toplantıda çalışmasını ve davet edilecekleri belirleyecek.

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