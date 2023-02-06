Video Haber Deprem bölgesine giden Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
Deprem bölgesine giden Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Deprem bölgesine giden Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

06.02.2023 | 18:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız için her türlü tedbir alındı. Enkazların altındaki canlar çıkartılmaya çalışılırken etrafındaki binaları da boşaltıyoruz. Yemek ve giyecek ihtiyacı için tek tek geziyoruz. Şu an için herhangi bir eksik gözükmüyor. Elimizde her türlü imkan ve kapasite var. Buradaki uzman ekipler ne derse o şekilde çalışmak gerekiyor. Cep telefonları çok meşgul etmemek gerekiyor. Kimse enkaza kendi başına müdahale etmesin." dedi.

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