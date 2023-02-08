Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor... A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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OTOMATİK OYNAT
02:30
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde | Video 08.02.2023 | 13:32
02:04
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 13:14
01:22
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MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 12:39
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Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 08.02.2023 | 11:30
00:39
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 08.02.2023 | 10:58
00:45
MSB: Kahraman Mehmetçik, deprem bölgesine intikale devam ediyor | Video 08.02.2023 | 11:06
04:20
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7.7 büyüklüğündeki felaketin boyutu uydudan görüntülendi! | Video 08.02.2023 | 09:03