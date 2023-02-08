Video Haber Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video
Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video

Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video

08.02.2023 | 13:04

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor... A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

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