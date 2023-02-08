Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor... A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...