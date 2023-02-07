DEPREM SON DAKİKA: Türkiye’yi ağlatan mucize! Depremin 41’inci saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ kurtarıldı! | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında ise duygusal anlar yaşandı. Malatya’da enkaz altında kalan 10 yaşındaki Alptekin, 41 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 10 yaşındaki Alptekin’in kurtuluşu, A Haber canlı yayınına yansıdı.