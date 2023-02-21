Deprem yaban keçilerini de ürküttü | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Arapgir ilçesinde kaydedilen görüntülerde daha önce görülmemiş bir yoğunlukta bir araya gelen yaban keçilerin sürekli hareket halinde oldukları görülüyor.