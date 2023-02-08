Depremin 3. gününde mucize kurtuluş! 84 yaşındaki Mehmet Güzel enkazdan böyle çıkarıldı | Video

Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. A Haber ekipleri il il deprem bölgelerindeki son gelişmeleri aktarıyor. Enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Jandarma ekipleri Şanlıurfa'da bir kişiyi enkazdan kurtardı. Malatya'da 84 yaşındaki Mehmet Güzel enkazdan sağ çıkarıldı. İşte o anlar....