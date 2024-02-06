Video Haber Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi
Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi

Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi

06.02.2024 | 21:32

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ile aynı güne gelen Miraç Kandili, Abdülhamit Han Cami'nde dualarla yad edildi.

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