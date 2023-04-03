Depremzede öğrencilerden Bakan Özer’e türkülü karşılama | Video
Malatya’da YKS’ya hazırlanan depremzede öğrencilerin kaldığı eğitim kampını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenciler tarafından türkülerle karşılandı.
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