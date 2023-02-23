Video Haber Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video
Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video

Depremzedeler konteynerlere yerleşiyor | Video

23.02.2023 | 21:10

Adıyaman’da 700 konteyner getirildi, sayı bin 815’e çıkarılacak. Detaylar A Haber’de!

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