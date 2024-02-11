Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2’si çocuk 4 yaralı
Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı’na gezmeye giden 4 kişilik aile dönüş yolunda aracın kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu. Cipte bulunan 4 kişi vatandaşların yardımıyla cipten çıkarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2’si çocuk 4 yaralı 11.02.2024 | 22:54
02:32
Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı 11.02.2024 | 22:52
00:51
10:17
AK Partili Yeniay'dan Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin açıklama | Video 11.02.2024 | 21:29
00:58
Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız" 11.02.2024 | 20:21
01:10
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı 11.02.2024 | 18:21
17:57
Devlet Bahçeli: "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" | Video 11.02.2024 | 14:45
43:51
16:47
Murat Kurum: "Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız" | Video 11.02.2024 | 08:27
00:16
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı 10.02.2024 | 22:37
12:11
01:07
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi! 10.02.2024 | 19:34
03:23
Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü 10.02.2024 | 18:24
01:36
05:10
Melih Altınok | DEM, Başak Demirtaş fırsatını kaçırdı 10.02.2024 | 16:59
03:22
Salih Tuna | Kaçış yok 10.02.2024 | 16:57
04:31
Mahmut Övür | DEM Parti'de ne oluyor? 10.02.2024 | 16:55
05:36
Burhanettin Duran | Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz "kaos çağı" 10.02.2024 | 16:52
06:40
Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video 10.02.2024 | 16:31