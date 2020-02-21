Detaylar dehşete düşürmüştü... 'Vampir Sibel' olayında flaş gelişme! | Video

Eskişehir'de, sözde "dergah" adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek dolandırdığı öne sürülen Sibel Gönül (50), avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli (25) ile bir suç ortağının yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Gönül, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yaşam koçuyum. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana danışan insanlarla yaptığım görüşmeler sonucu hizmetimin parasını alıyordum" dedi. Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde "dergah" olarak kullanılan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül'ün dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Geçen yıl ağustos ayında soruşturma başlatan ekipler, çiftlik evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Avukat Sadık Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu tutuklandı. Soruşturma sonunda, Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.