Devlet Bahçeli: "DEM'lenmiş siyasilere müsamaha yoktur!" | Video

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları için sahaya indi. İkinci mitingini Manisa'da gerçekleştiren Bahçeli, "DEM'lenmiş siyasilere müsamaha yoktur" mesajı gönderdi. İzmir'de öldürülen taksi şoförü için baş sağlığı da dileyen Devlet Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkartılmalıdır" dedi.