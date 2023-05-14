Video Haber Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video
Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video

Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video

14.05.2023 | 13:20

MHP Lideri Devlet Bahçeli cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.

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