Video Haber Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: "Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır!" | Video
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: "Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır!" | Video

26.03.2022 | 12:34

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MHP'nin Belediye Başkanları toplantısında Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında; "Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir. Tunduğumuz yerde senin gibilerin nasıl bozulduğunu izleriz. Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında iktidarın küçük ortağı eriyor diyor. Ağız aynı. CHP ve HDP arasında bir fark kalmadı. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle. Madem yüzme biliyorsun haydi git Boğaz'dan hac çıkarmayı dene. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki MHP'nin nefesi ensendedir." sözlerini kullandı.

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