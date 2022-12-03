Video Haber Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti | Video
Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

03.12.2022 | 13:08

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitirdi.

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