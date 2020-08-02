Video Haber Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu | Video

Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu | Video

Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu | Video
02.08.2020 | 09:34

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Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu! Mustafa, Ebru, Gülsün ve Fahri, YKS’de ilk onbine girdi. ‘Devletimiz sayesinde hedeflerimize yürüyoruz’ diyen gençlerin amacı Türk toplumuna yararlı bireyler olmak...

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